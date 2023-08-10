Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlara ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nca bu ay gerçekleştirilen toplantıda, tüketici davranışlarını manipüle ettiği belirlenen 'karanlık ticari tasarımlar'ın ele alındığını; durdurma cezaları ile birlikte 8 milyon 51 bin 345 TL idari para cezası, 2 dosya için de erişim engeli tedbiri uygulandığını açıkladı.

Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlara ceza yağdırdı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Reklam Kurulu'nun 336 sayılı toplantısı, 8 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Toplantının içeriğinde vatandaşları mağdur edici ticari fiiller, yanıltıcı reklamlar ve haksız rekabete sebebiyet veren uygulamalar incelendi. Toplantıda görüşülen 139 dosyadan 117'si mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 8 milyon 51 bin 345 TL idari para cezası ve 2 dosya için de ayrıca erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Kurul tarafından yılın ilk 8 ayında gündeme alınan toplam 1392 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1226 dosya hakkında, durdurma cezasının yanı sıra toplam 51 milyon 909 bin 874 TL idari para cezası ve 36 dosya için de ayrıca erişimin engellenmesine karar verildi.

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