Rekor Galatasaray'ın kursağında kaldı

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Rekor Galatasaray'ın kursağında kaldı

Galatasaray 3-0 önde olduğu Kasımpaşa karşısında 3-3 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 3-0 önde olduğu maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 28. dakikalarda Victor Osimhen ve 34. dakikakada Mauro Icardi kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 44. dakikada Mamadou Fall, 83. dakikada Hajradinovic ve 90+5'te Nuno Da Costa attı.

Bu sonuç ile birlikte Galatasaray tarihin en iyi başlangıcını yapma fırsatını tepti.

Galatasaray 19 puanla liderliğini sürdürürken Kasımpaşa 7 puanla 12. sırada kaldı.

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