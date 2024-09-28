Rekor Galatasaray'ın kursağında kaldı

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 3-0 önde olduğu maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 28. dakikalarda Victor Osimhen ve 34. dakikakada Mauro Icardi kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 44. dakikada Mamadou Fall, 83. dakikada Hajradinovic ve 90+5'te Nuno Da Costa attı.

Bu sonuç ile birlikte Galatasaray tarihin en iyi başlangıcını yapma fırsatını tepti.

Galatasaray 19 puanla liderliğini sürdürürken Kasımpaşa 7 puanla 12. sırada kaldı.