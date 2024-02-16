Rektör Büyükelçi oldu. FETÖ borsasının başında olduğu iddia ediliyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararnamede, eski AKP milletvekili ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi ve aynı zamanda büyükelçilik unvanı verildi.

Ayrıca, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Kültür Bakan Yardımcısı olarak görev yaparken büyükelçi olarak atandı.

Diğer atamalara göre, Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler atandı.

Ayrıca, Erdoğan'ın imzasıyla, İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Cenk Uraz atandı.

FETÖ BORSASI’NIN BAŞINDA OLDUĞU İDDİA EDİLİYORDU

Büyükelçi unvanı ile atanan Hotar’ın daha önce ‘FETÖ borasının’ başında olduğu iddia ediliyordu. İzmir’de ‘Fetö borsası’ olarak adlandırılan yapının silahlı kanadının başında olduğu belirtilen ve Türkiye’nin isteği ile Arjantin’de yakalanan Serkan Kurtuluş, işin başında Nüket Hotar’ın olduğunu iddia ederek farklı isimleri de vermişti.

Hotar ise avukatları aracılığı ile yaptığı açıklamada “ "İddiaya konu olayda siyaset, bürokrasi ve ticaret alanından onlarca kişinin adı geçmesine rağmen, anlaşılmaz bir şekilde müvekkilin adı ön plana atılmak istenmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

NÜKET HOTAR KİMDİR?

Nüket Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye-AB İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Yerel Gündem 21 Danışma Kurulu Üyesi ve Resmi Arabulucu oldu. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda makalesi yayımlandı.

2002 yılında siyasete girerek AKP'de 14 yıl boyunca genel başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 22, 23, 25 ve 26 dönem AKP'den İzmir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan Hotar, bu süreçte Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkan Vekilliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği de yaptı.

Nükhet Hotar, 28 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştı.