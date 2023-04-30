Remzi Özdemir'in ablası vefat etti

Yeniçağ Gazetesi yazarlarından ekonomist Remzi Özdemir'in ablası hayatını kaybetti.

Yeniçağ'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yazarımız, arkadaşımız Remzi Özdemir'in ablası tedavi görmekte olduğu Almanya'da vefat etmiştir. Cenazesi Çarşamba günü Türkiye'ye getirilip Adıyaman'da toprağa verildi. Nezaket ablamıza Allah'tan rahmet, Özdemir ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. Mekanı Cennet olsun."

Özdemir, ablasının vefat haberini sosyal medya hesabından yazdığı şu satırlarla duyurdu:

"Bana hem anne hem abla olan güzel insan, nur içinde yat. Keşke beni o kadar sevmeseydin… Bu kadar büyük acıya nasıl dayanacağım canım ablam."