Renault'tan çift kanat hamlesi geldi. Otomotivde yeni dönem başlıyor

Elektrikli otomobil trendi son sürat devam ediyor. Fransız otomobil markası Renault’ta bu adımlara sessiz kalmıyor ve bir bir elektrikli modellerini tanıtmaya devam ediyor. Sektördeki birçok isim bu adımları tam elektrikliye geçiş olarak yorumluyordu. Ancak durum öyle değil. İşte Renault CEO’su tarafından yapılan açıklama ve detayları…

'HEM ELEKTRİKLİ HEM İÇTEN YANMALI! ÇİFT KANATTAN İLERLEYECEĞİZ'

Renault 5 muhtemelen bu yılın en çok beklenilen otomobillerinden biriydi. Geçmişe atıf yapmayı seven Renault otomobili yeniden canlandırmaya karar verdiğini 2023 yılı sonlarında duyurdu. Ardından Renault 5 eski ralli otomobili tasarımıyla ortaya çıktı ve “artık tamamen elektrikliyim” sinyallerini de herkese yolladı.

Bu otomobil özellikle gelecekte sıkça konuşacağımız “mini otomobiller ve mobilite” konularının da 2024 yılına bir yansıması olarak kabul edilebilir. Bunun yanında marka yılların ikonik otomobili Megane’ı elektriklendirdi. Ardından Scenic’te elektriklendi ve yılın otomobili ödülüne layık görüldü. Tüm bunların dışında bir de Symbioz isimli yeni SUV var. Gerekli miydi? Orası tartışılır. Renault Symbioz haberimizi okumak için “buraya tıklayınız.”

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Merakla beklenen elektrikli otomobilden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Tesla Roadster için gelen son bilgiler ise bir hayli şaşırtıcı!

Markanın CEO’su yaptığı son açıklamada ise tam bu adımlara farklı bir yorum getirdi. Sektörden birçok isim markanın elektrikli olma yolunda hızla ilerlediğini bildiriyordu. Ancak CEOFabrice Cambolive’in Cenevre Otomobil Fuarında Automotive News’e verdiği röportajda “Stratejimiz her iki segmentte de yani elektrikli ve içten yanmalı otomobillerde de bir model gamı oluşturmak” ifadelerine yer verdi.

Bu durum ilk etapta çift kanatta ilerleyecektir. Ancak fazla ve farklı tiplerde modeller üretmenin maliyeti de buna kıyasla fazla. İlerleyen süreçlerde markanın atılımlarının yavaş yavaş değişmesi ve yeniden şekillenmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?