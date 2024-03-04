En çok satılan otomobil markaları belli oldu

Otomotiv satışları yaklaşık olarak 106 bin adetle tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırmış oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan rapora göre, otomobil satışları 2023 yılının Şubat ayına göre yüzde 39.67 artarak 82,277 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6.6 artışla 23,713 adet oldu.

Ocak-Şubat döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 40.6’lık bir artışla 185,691 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv sektörünün, 10 yıllık şubat ayı ortalaması ise yüzde 112.6 artarak rekora koştu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİLLER

Raporda ayrıca, Ocak-Şubat aylarında satılan otomobillerin yüzde 66,9'u benzinli, yüzde 14,8'i hibrit, yüzde 10,9'u dizel, yüzde 6,7'si elektrikli, yüzde 0,8'i ise otogazlı (LPG) otomobillerin oluşturduğu bilgisi de yer aldı. Ayrıca, otomobil satışlarının yüzde 77,8'i 1600cc’nin altındaki araçlarda gerçekleşti.

ODMD tarafından yayımlanan rapora göre, otomatik şanzımanlı araçlar satışlardan yüzde 89,1, manuel şanzımanlı araçlar ise yüzde 10,9’luk bir pay aldığı da görüldü.

İŞTE EN ÇOK SATILAN 10 OTOMOBİL MARKASI

FIAT- 13.560 adet

RENAULT- 12.903 adet

CITROEN- 7.730 adet

FORD- 7.145 adet

VOLKSWAGEN- 6.730 adet

TOYOTA- 6.487 adet

OPEL- 6.326 adet

PEUGEOT- 6.142 adet

CHERY- 5.006 adet

HYUNDAI- 4.753 adet