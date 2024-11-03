Resmi açıklama geldi: Beşiktaş'ta Immobile'den kötü haber

Kaynak: Haber Merkezi
Resmi açıklama geldi: Beşiktaş'ta Immobile'den kötü haber

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ciro Immobile sakatlandı. Beşiktaş, Immobile'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile sakatlandı. Beşiktaş, Immobile'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile’nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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