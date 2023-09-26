Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kısmen ödeme dönemi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme hakkında yönetmelik değişikliğine gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla katılımcılar sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını alabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kısmen ödeme dönemi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmen ödeme hakkının kullanımına ilişkin esaslar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre katılımcılar sistemden çıkmadan, konut alımı, eğitim, evlenme ve doğal afet gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'si kadarını alabilecek.

Kısmi ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek.

Kısmi ödemeden sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilirken, her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek.

Öte yandan kısmen ödeme başvurusu yapanlar sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak.

Devlet katkısının oranı ise talep durumuna göre değişecek.

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