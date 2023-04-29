İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı. Resmi Gazete'de yayımlandı

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, kömür teslimatlarının bakanlık tarafından belirlenen il ve ilçelerde hane başı kömür miktarını aşmamak kaydıyla yapılacağı belirtildi.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Filyos Gaz İşleme Tesisi’nde yaptığı açıklamada bir ay konutlardaki doğal gazın ücretsiz olacağını, bir yıl boyunca da 25 metreküp doğal gazın ücretsiz olacağını duyurmuştu.