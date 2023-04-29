İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı. Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, ihtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı. Resmi Gazete'de yayımlandı

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, kömür teslimatlarının bakanlık tarafından belirlenen il ve ilçelerde hane başı kömür miktarını aşmamak kaydıyla yapılacağı belirtildi.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Filyos Gaz İşleme Tesisi’nde yaptığı açıklamada bir ay konutlardaki doğal gazın ücretsiz olacağını, bir yıl boyunca da 25 metreküp doğal gazın ücretsiz olacağını duyurmuştu.

g.png

Öne Çıkanlar
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Son Haberler
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu Siyaset
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
10 bin polis memuru alınacak Güncel
10 bin polis memuru alınacak
İYİ Partililer, Turkuvaz Medya önünde toplandı. A Haber'de Meral Akşener'e çirkin hakaret Güncel
İYİ Partililer, Turkuvaz Medya önünde toplandı. A Haber'de Meral Akşener'e çirkin hakaret
Adana'da aynı yolda 3 zincirleme kaza Yaşam
Adana'da aynı yolda 3 zincirleme kaza
Fazıl Say'dan 100. Yıl Marşı isyanı. "Böyle bir linci hak etmiyoruz" Magazin
Fazıl Say'dan 100. Yıl Marşı isyanı. "Böyle bir linci hak etmiyoruz"
Mersin'i dolu ve sağanak yağış vurdu Yaşam
Mersin'i dolu ve sağanak yağış vurdu