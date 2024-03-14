Resmi Gazete’de yayınlanan karara fırıncılar baş kaldırdı. 'Ekmek çıkmayacak bayilere ekmek götüremeyeceğiz'

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliği’nin 5. maddesinde değişiklik yapıldı.

Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilmesi kararına Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık tepki gösterdi.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilmesi kararına tepki gösterdi.

“BAKANLIK ONAYIYLA DEĞİŞİKLİK YAPMIŞLAR AMA HUKUKİ TEMELİ YOK”

Bu değişikliklerin yapılmasında kendilerinin bilgilendirilmediğini ifade eden Alnıaçık, Ekmek tarifesi alınacağı zaman odalar Birliğe müracaat edildiğini, Birliğin komisyonu topladığını, Ticaret Bakanlığına müracaat ettiğini, 1 ay içerisinde Bakanlığın geri dönüş yaptığını hatırlattı. Alnıaçık, ”Şimdi Bakanlık onayı ile değişiklik yapmışlar ama bunun bana göre hukuki temeli yok. O zaman odalara, Birliğe gerek yok.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE EKMEKTE DE SİYASET VAR”

Alnıaçık, Türkiye’de ekmekte de siyaset yapıldığını, ekmeğin tüm girdilerini serbest pazardan aldıklarını söyledi. Alnıaçık, “Un, maya, tuz, doğalgaz bunu komple serbest pazardan alıyoruz. Bu gece mazota 1 lira 20 kuruş zam geliyor. 1 ay önce benim aldığım 550 TL un şu anda 700 lira oldu. Sen ekmeğe tarife veriyorsun e ben serbest pazardan un alıp sonra tarifeyi nasıl uygulayacağım. Ekmeğin girdilerini de tarifeye tabi tutsunlar” ifadelerini kullandı.

“BAYİLERE EKMEK GÖTÜRMEYECEĞİZ”

Alnıaçık, “Hepten tadını, tuzunu kaçırdılar. Cebimizden para koyup ekmek yapıyoruz. Bizim tarifeyi engellemeye kalkarlarsa Ankara’da kaos olacak, ekmek çıkmayacak bakkala bayilere ekmek götüremeyeceğiz” ifadelerini kullandı.