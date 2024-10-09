Restoran alev alev yandı

Kaynak: DHA
Restoran alev alev yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir restoranda çıkan yangın çıktı. Alev topuna dönen restoran kullanılamaz hale geldi

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke sahilinde bulunan bir restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, restoran kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 23.00 sıralarında Hereke Tayyar Yıldırım Caddesi ile sahil arasında bulunan bir restoranda çıktı. İddiaya göre restoranın mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede işletmeyi sardı. Çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başlarken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Olay yerine gelen doğalgaz ekibi ise hattın gaz akışını kesti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında restoran kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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