Restoran önünde silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha öncesinden aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu öğrenilen iki grup restoran önünde karşılaştı. Alkollü oldukları iddia edilen şahıslar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bu esnada her iki tarafta yanlarında bulunan silahlar ile birbirlerine ateş açtı. Kavga esnasında ayağına kurşun isabet eden Y.Ö. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı Y.Ö., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.