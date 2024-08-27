Restorana dadanan hırsız 'pes' dedirtti

Cezaevinden yeni çıkan bir hırsız, Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan bir restorana bir gün arayla iki kez girerek hırsızlık yaptı. İlkinde personelin kasada bulunan yevmiyesini çalan hırsız, ikinci girişiminde ise sadaka kutusunu alarak kayıplara karıştı. Hırsızın olay sırasında sergilediği rahat tavırlar ise dikkat çekti.

Olay, 22 Ağustos Perşembe günü sabahın erken saatlerinde gerçekleşti. Restoran sahibi İsmail Dağtekin, sabah iş yerini açtığında kasada personel için ayırdığı 5 bin TL’nin yerinde olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen Dağtekin, hemen güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, bir kişinin dükkana zorla girdiğini ve kasadan parayı aldığını gördü. Hemen polis ekiplerine haber veren Dağtekin, hırsızın yakalanması için başlatılan soruşturmayı beklemeye başladı.

Ancak hırsız, bu kez 31 Ağustos Cumartesi günü sabaha karşı tekrar dükkana geldi. Kasayı yeniden kontrol eden hırsız, bu sefer para bulamayınca masanın üzerinde duran sadaka ve bahşiş kutularına yöneldi. Bahşiş kutusunu eline alıp kontrol eden hırsız, kutunun boş olduğunu anlayınca, içinde para olan sadaka kutusunu aldı ve hızla dükkandan ayrıldı. Hırsızın bu ikinci girişimi de saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildi.

Restoran sahibi İsmail Dağtekin, yaşanan hırsızlık olayı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Perşembe günü kasaya personelin yevmiyesi olarak 5 bin TL koymuştum. Ertesi sabah paranın kaybolduğunu fark ettim ve güvenlik kameralarını kontrol ettim. Bir kişinin kapıyı zorlayarak içeri girdiğini ve parayı çaldığını gördüm. Aynı kişi, sadece bir gün sonra yeniden dükkana gelmiş. Ancak bu sefer kasada para bulamayınca masanın üzerindeki sadaka kutusunu çalmış. Bahşiş kutusu boştu, bu yüzden sadaka kutusunu tercih etmiş. Kutunun içinde ne kadar para olduğunu bilmiyorum ama dolu olduğunu söyleyebilirim."

Dağtekin, hırsızın rahat ve soğukkanlı davranışlarına da dikkat çekerek, "Bu şahıs, sanki daha önce burada çalışmış gibi her şeyi biliyor. Onu tanımıyorum ama polisler cezaevinden hırsızlık suçundan yeni çıktığını ve bu olayın onun üçüncü suçu olduğunu söylediler. Aynı dükkana iki kez girmek büyük bir cesaret ister, bu cesaret bende bile yok. Hırsızın giydiği tişörtte bir numara vardı ve biz bu numarayı aradık ama o numaraya ulaşamadık. Hedef şaşırtmak için bu tişörtü giydiğini düşünüyorum. Ne yazık ki cami için toplanan parayı çaldı. Kasadan aldığı para ise çalışanların emeğiydi, onların hakkını çaldı" dedi.

Polis, hırsızın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Hırsızın kimliği belirlenirken, bu cesur girişimleriyle mahallede tedirginliğe yol açtığı da ifade edildi.