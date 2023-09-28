Reuters'tan Türkiye için çarpıcı enflasyon tahmini. Günler öncesinden açıkladı

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye eylül ayı enflasyon yüzde 4,9 olarak açıkladı. Yıllık tahminler yüzde 60 ila yüzde 63.7 arasında bulunurken, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 72'ye kadar çıktı.

Reuters'tan Türkiye için çarpıcı enflasyon tahmini. Günler öncesinden açıkladı

TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasına az bir süre kalmışken, ekonomistler ve kurumlardan da tahminler gelmeye başladı. İngiliz haber ajansı Reuters'ın anketine katılan ekonomistler 3 Ekim'de açıklanacak eylül enflasyonunu yüzde 4,9 olarak tahmin ederken, yıllık beklenti yüzde 61,7'yi buldu.

14 ve 28 Mayıs Seçimleri sonrasında lirada görülen değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla TÜFE'nin eylülde artması bekleniyor.

Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 3.7 ila yüzde 6.2 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler yüzde 60 ila yüzde 63.7 arasında bulunuyor.

Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanısıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV'de artışlara gidildi.

MB TAHMİNİNDE DE YÜKSELİŞ

Dünya'da yer alan habere göre; tek seferlik ek MTV getirilirken, BSMV ve harçlar da artırıldı. Temmuz ve Ağustos aylarında bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlamıştı. Hem Temmuz hem de Ağustos'ta aylık enflasyon çift haneli seviyeye yakın seyretti.

Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için %22.3'ten %58'e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun %33 seviyesine gerileyeceğini açıklamıştı.

Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini dört ayda %8.5 seviyesinden %30 seviyesine çıkardı. TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan daha artırdığı toplantıda dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi.

2023 YILI TÜFE TAHMİNLERİ

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı %68.5 seviyesinde bulunurken, tahminler %66.45 ila %72 bandında yer alıyor. Ağustos ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı %55.7 seviyesindeydi.

TÜİK Eylül ayı TÜFE verilerini 3 Ekim'de saat 10:00'da açıklayacak.

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