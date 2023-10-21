Revivo TFF'nin kararı sonrası çılgına döndü: Tarih sizi yargılayacak

Editör: Hamza Özalkuş

Süper Lig’de daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da terleten İsrailli eski futbolcu Haim Revivo, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Filistin için aldığı saygı duruşu kararına sert şekilde tepki gösterdi. Ülkesinin Gazze'de yaşattığı İnsanlık dramına destek veren Revivo, TFF'ye yüklendi.

Revivo'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Sana yazıklar olsun Türkiye Futbol Federasyonu. Gazzeli vatandaşlar için saygı duruşunda bulunacak siyah kurdaleler takacaksınız ama Hamas'ın katlettiği Yahudiler için bunu yapmıyorsunuz. Bu davranışın Türk halkının çoğunluğunu temsil etmediğine eminim. Ama endişelenmeyin gelecekte tarih sizi yargılayacak."