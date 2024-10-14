Reyhanlı'da motosiklet yaşlı adama çarptı! Güvenlik kamerası kayıttaydı

Kaza, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen yaşlı adama, seyir halindeki motosiklet çarptı. Kazada yaşlı adam ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosikletin adama çarpma anı ve çevredeki vatandaşların yardıma koşma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki kıza çarparak ağır yaralamıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen yaşlı adama, seyir halindeki motosiklet çarptı. Kazada yaşlı adam ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosikletin adama çarpma anı ve çevredeki vatandaşların yardıma koşma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.