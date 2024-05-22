Ricky Martin, o otel için gelecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ricky Martin, o otel için gelecek

Ricky Martin konser vermek için Türkiye'ye geliyor.

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 31 Temmuz'da Antalya'da hayranlarıyla buluşacak. Belek’in en pahalı otelinde sahneye çıkacak olan şarkıcı dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşatacak.

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Bu konserle Türkiye’ye gelen çok sayıda ünlü ismin ve ABD başkalarının da konakladığı otelin kuruluşunun 10. yılı kutlanacak.

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Daha önce Jennifer Lopez, Dua Lipa, Christina Aguilera, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur, Tom Odell, Pink Martini ve Anne Marie gibi yıldızların konserlerine ev sahipliği yapan otelin geceliği ise kişi başı 30 bin TL’den başlıyor.

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Bir zamanlar ülkemizde en çok dinlenen yabancı şarkıcılardan bir olan Ricky Martin'in 1998 yılında davet edildiği programda, Hülya Avşar tarafından poposu ellenmiştir. Şarkıcı, Türkiye’deki en son konserini 2011 yılında vermişti.

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