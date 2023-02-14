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Ricky Martin depremzedeler için destek istedi

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:09
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Ricky Martin'den depremzedeler için yardım çağrısı

Ricky Martin depremzedeler için destek istedi
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Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Instagram hesabında paylaştığı videoda, deperemzedeler için yardım çağrısında bulundu. Martin "Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye'de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor" dedi.

Sanatçılığın yanında UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da görev yaptığını hatırlatan Martin, "Şu an oradaki durum çok zor. Görüntüleri zaten izliyorsunuz. Bu yüzden yardım etmek zorundayız" ifadelerini kullandı ve UNICEF'in bağış kampanyasının yer aldığı linki paylaştı.


 

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