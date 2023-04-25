Rıdvan Dilmen Arda Güler'e seslendi. 'Git yeni Bernardo Silva ol'

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamaları;

"Fenerbahçe'nin bugün puan kaybedeceğini rüyamda görsem inanmazdım. Fatih Tekke'nin maç öncesi röportajına bakın. 'Mükemmele oynamanız ve rakibimizin kötü oynaması gerekiyor' demişti. Maç öncesi hanesine 0 yazmış Fatih hoca."

"Fenerbahçe, evinde Giresunspor'dan bir gol az yemiş. Nasıl şampiyon olacaksın? Jorge Jesus'un hiçbir mazereti yok bu tablo karşısında. Fenerbahçe'nin bu kadar gol yemeye hakkı yok. Fenerbahçeliler üzgündür tabii, ben de üzgünüm. Ancak ligde son 3 aydır en iyi futbolu oynayan takım Galatasaray, sonra da Beşiktaş."

"Jesus, Samet'e de kötülük yapıyor. Kendisi aldırdı, 4 milyon euro civarında para verildi. Başka bir teknik direktör olsa Samet iş yapabilir ama Jesus'un sisteminde olmaz."

"Jesus hafta içi Arda Güler'e taktik verirken video paylaşıyor. Biz de yedik! O sana ders verir zaten oyunculuğuyla. Her oynadığı sürede seni mahçup ediyor. Arda'ya da sesleniyorum buradan; eğer Guardiola, Xavi gibi senin oyununa uygun hocaların yanına gitmeyeceksen 1 yıl daha Fenerbahçe'de kal. Gidebiliyorsan git Manchester City'e yeni Bernardo Silva ol."

"Fenerbahçe'nin tarihinde böyle bir sezon var mıdır bilmiyorum. Kadıköy'de sürekli 3 gol ye, 4 gol ye. Bu ne böyle?"

"Fenerbahçe'nin takım kaptanı Mert Hakan, bu sezon 4. kez ilk 11 çıkmış. Takım kaptanı bu çocuk! Beşiktaş'ın orta sahasında kim oynar desek herkes aynı cevabı veriyor, Galatasaray da aynı şekilde. Fenerbahçe'de her maç farklı biri oynuyor orta sahada. Orta saha takımın kalbidir."

"Bugüne kadar Jorge Jesus'a tribünlerden hiçbir tepki olmadı. Bir Fenerbahçeli'nin aynı sezonda Kadıköy'de Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan 4 gol yediği bir sezon yaşamış mıdır? Bugün 80-90 bin kişilik stadyum olsa dolardı. Ne yapacaktı bu taraftar sana?"

"Oyunculara kimse kızmasın, onlar bu sistemin kurbanı oldular. Bu işin birinci sorumlusu Jorge Jesus'tur, sonra da yönetimdir. Demiyor musunuz 'Hocam biz neden bu kadar gol yiyoruz' diye? Fenerbahçe taraftarı kadar sabırlısı yokmuş gerçekten. 8-9 senedir bekliyorlar."

"Bir eski futbolcu olarak maça gitsem, kimse yanlış anlamasın ama belki bugün ben de protesto ederdim. Normalde protestoya karşıyım. Taraftarın bu tepkisini anormal karşılamamalı kimse."

"Bu söyleyeceklerim Başkan Ali Koç'u belki kızdıracak ama bir şeyleri değiştirmeye Jorge Jesus'tan başlaması gerektiğini düşünüyorum. Her zaman 'Kalabilir ama...' diyordum, hep bir 'ama' vardı. Değiştirmiyor adam kendini. Dokunulmazlığı mı var bunun? Şenol Güneş'in yanındaki gibi bir Bayram Bektaş bulamıyor musunuz, hocanın eksiklerini kapatacak?"

"Belki şımarıklık olarak algılanacak ama ben Lefter ağabeyi falan çok izleyemedim, yetenek olarak Türk futbolunun zirvesi; ben, Sergen Yalçın ve Arda Güler... İnsanları tribünlere çekerdik biz, Arda da öyle bir oyuncu. Allah sakatlık, bela vermesin."