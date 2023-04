Riera'dan Galatasaray itirafı: Ben bu soruya yanıt veremem

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray'ın 2011-2013 yılları arasında oyuncusu olan ve iki de şampiyonluk yaşayan Albert Riera yönetimindeki Olimpija Ljubljana, Slovenya Ligi'nde bitime 5 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Olimpija Ljubljana'nın genç teknik direktörü İspanyol Riera, teknik direktörlük kariyerinin ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşadı.

Genç çalıştırıcı, Olimpija Ljubljana'nın şampiyonluğu sonrası Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Albert Riera, Galatasaray ve Arda Turan ile ilgili gelen soruları cevapladı.



"BU SADECE BİZİM BAŞARIMIZ DEĞİL"

Olimpija Ljubljana'da yaşadığı şampiyonluk sonrası sevincini anlatan Albert Riera, "Çok önemliydi ilk sezonumda şampiyon olabilmek ama oyuncuların payını unutmadan başlamak lazım buna. Çok büyük efor sarf ettiler. Bu sadece bizim başarımız değil. Elbetteki biz göreve başladığımız zaman hiç kimseye göreve başladığımız zaman her maçı galip bitireceğimizi, kesin olarak sezonu şampiyon olarak tamamlayacağımız sözünü vermedik" dedi.

"BEN YAPABİLECEKLERİMİ GÖSTERDİM"

Sezon başında verilen vaadlerden bahseden Albert Riera "Biz sadece şunu sözünü verdik; takımı çok iyi çalıştırırırz, çok iyi organize olmuş bir ekip yaratırız ve oyuncuların bireysel performansını maksimum düzeye çıkartırız. Bunun dışında söz vermedik. Elbette büyük bir efor sarf ederek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak büyük bir mutluluk vesilesi. Ben yapabileceklerimi gösterdim, sonunda şampiyon olduk" ifadelerine yer verdi.



"İSMİMİ TRİBÜNDEN HAYKIRDILAR"

Albert Riera, göreve başladığı ilk gün taraftarların imza törenini basması hakkında flaş bir açıklama yaptı "Ben benden önceki antrenöre karşı buraya gelmedim. O antrenörün karşılığı olarak gelmedim ben. Profesyonel bir teklif aldım ve bu teklif doğrultusunda antrenmanlara, futbol takımının daha iyi organize edilmesi, sahaya full performans çıkmasına yardımcı olmaya konsantre oldum. Bunun dışındaki konularla çok fazla ilgilenmiyorum. Gerçi zaman içerisinde bu buzlar çözüldü aramızda çünkü benim ismimi tribünden haykırdılar, benimle ilgili olumlu tezahüratlar yaptılar."



"TARAFTARIN FUTBOLCUYA DESTEK OLMASI LAZIM"

Taraftarlarla ilgili konuşan Albert Riera, "Taraftarlar da bu oyunun bir parçası. Önemli olan taraftarın futbolcuya destek olabilmesi. Ben bu anlamda sezon içerisinde taraftarlardan olumlu şeyler gördüğümüze inanıyorum. Ve biz işimize sonuna kadar konsantre olarak görevimizi en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Ben protestoları bunları çok fazla dikkate almadım, eğer bunun üzerinde durmuş olsam eşyalarımı toplayıp gitmem lazımdı. Ayrıca benim taraftardan özür dileme gibi bir beklentim olamaz ben işin doğası gereği algılıyorum. Sadece yaptığım işe konsantre oluyorum" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY DOĞRU YOLDA"

Galatasaray'ın Süper Lig'deki durumu hakkında gelen soruya Albert Riera, "Sezon sonuna kadar yani matematiksel olarak şampiyonluğu garantiliyenceye kadar kesinlikten bahsedemiyiz. Her maça maç maç bakmak lazım. Ama Galatasaray çok güçlü gidiyor ve oynadığı her rakip karşısında çok büyük tehlikeler yaratabilen etkinliğe sahip, bu etkinliği sürdürebileceklerini düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyorum ama şimdiden problemsiz şekilde şampiyon olacak ifadelerini kullanamayız ama Galatasaray çok doğru bir yolda. Maç maç ilerliyorlar" cevabını verdi.



"BU SORUYA BEN YANIT VEREMEM"

"Galatasaray'da teknik direktör olmayı düşünüyor musun" sorusunu Albert Riera, "Elbette bu soruya yanıt verecek olan kişi ben değilim. Bu soruya ben yanıt veremem. Her şeyden önce Okan Buruk var Galatasaray'da ve çok büyük işler yapıyor. Ben onun çok büyük bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Çok iyi işler yaptı. Galatasaray gerçekten çok iyi gidiyor. Bu sene güçlü bir takım oluşturdu ve bunu her maç ispat ediyor. Bir gün Galatasaray'ın bana ihtiyacı olursa buna hayır demeyeceğimi biliyorum. O gün geldiğinde konuşmak gerek. Bu soruya şimdi yanıt verebilmek mümkün değil" şeklinde cevapladı.



"ZAMAN VERMEK LAZIM"

Arda Turan'ın Eyüpspor'da teknik direktör olarak göreve başlamasını değerlendiren Albert Riera, "Eyüpspor ile anlaşması sürpriz değil ve bence Arda Turan böyle bir noktada olmayı hak ediyor ama ona zaman vermek lazım. Bir anda başarılı olmasını bekleyemeyiz, biraz zamana ihtiyacı var. Zamanla ben Arda Turan'ın iyi işler yapabileceğini tahmin ediyorum. Böyle bir vizyona sahip olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.