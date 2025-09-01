Rıfkı peşini bırakmadı: Yürek ısıtan dostluk!

Kaynak: İHA
Rıfkı peşini bırakmadı: Yürek ısıtan dostluk!

Bursa’da bahçıvan Ünal Sevinç’in kaplumbağa Rıfkı ile dostluğu yürekleri ısıtıyor. Peşini bırakmayan Rıfkı’nın sevimli anları sosyal medyada viral oldu.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir villada yaşanan dostluk, görenleri hayrete düşürdü. Villanın bahçıvanlığını yapan Ünal Sevinç, yaklaşık 1 yıl önce gördüğü kaplumbağa su verdi.

rifki-pesini-birakmadi-yurek-isitan-dostluk-yenicag-1.jpg

Her gün gelip su içen kaplumbağa ile Sevinç arasında bir bağ oluştu. Kaplumbağa "Rıfkı" ismini koyan Sevinç, onu her yere götürmeye başladı.

rifki-pesini-birakmadi-yurek-isitan-dostluk-yenicag-2.jpg

Aradan geçen zamanda peşinden ayrılmayan Rıfkı'yı cep telefonu ile kayda alan Sevinç, o anları ise sosyal medyada paylaştı.

rifki-pesini-birakmadi-yurek-isitan-dostluk-yenicag-3.jpg

İzleyenlerin yüzünü güldüren anlar, binlerce kişi tarafından ise beğenildi.

rifki-pesini-birakmadi-yurek-isitan-dostluk-yenicag-4.jpg

