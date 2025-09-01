Rıfkı peşini bırakmadı: Yürek ısıtan dostluk!

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir villada yaşanan dostluk, görenleri hayrete düşürdü. Villanın bahçıvanlığını yapan Ünal Sevinç, yaklaşık 1 yıl önce gördüğü kaplumbağa su verdi.

Her gün gelip su içen kaplumbağa ile Sevinç arasında bir bağ oluştu. Kaplumbağa "Rıfkı" ismini koyan Sevinç, onu her yere götürmeye başladı.

Aradan geçen zamanda peşinden ayrılmayan Rıfkı'yı cep telefonu ile kayda alan Sevinç, o anları ise sosyal medyada paylaştı.

İzleyenlerin yüzünü güldüren anlar, binlerce kişi tarafından ise beğenildi.

