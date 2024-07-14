Ringde iki kadın bir erkekle dövüştü

Romanya'da düzenlenen bir boks etkinliğinde yaşanan sıra dışı anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Boks ringinde iki kadın ile bir erkeğin karşı karşıya geldiği mücadele, izleyenleri şaşkına çevirdi. Bu ilginç karşılaşmanın videosu kısa sürede viral oldu ve milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Videoda, iki kadının bir araya gelerek bir erkeğe karşı mücadele ettiği görülüyor. Kadınların koordineli saldırıları ve erkeğin savunma çabaları, izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Bu sıra dışı dövüş, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.