Riot Games'ten zam kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Riot Games'ten zam kararı

Riot Games Türkiye’deki RP ve VP ücretlerinde zam yaptı. LOL ve Valorant oyunları için Türkiye’deki RP ve VP ücretlerinde zam yapma kararı alan şirket 18 Eylül’den itibaren zamlı fiyatlar ile oyun severlerin karşısında olacak.

olduğu pek çok ülkede oyun içi harcamalarında zam yapma kararı aldı. Şirketin dünyayı kasıp kavuran oyunlarından olan LOL, Valorant ve Teamfight Tactics oyunlarındaki RP ve VP fiyatları artacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada LOL oyun içi satın alımlarında yüzde 24 oranında zam yaptı. Valorant oyunu içerisinde ise oyun içi satın alım fiyatları yüzde 15 oranında zam yapılırken dev artış Legends of Runeterra oyunu içerisinde yüzde 63 oranında dev bir zam yapılmasına karar verildi.

ZAM NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Dev oyun şirketi tarafından alınan zam kararının 18 Eylül tarihi itibari ile geçerli olacağı belirtildi.

NEDEN ZAM YAPILDI?

Oyun severleri üzecek zam kararının alınması hakkında açıklama yapan şirket döviz kurlarının yerel ekonomilerdeki farklılıklarından dolayı zam yapıldığını açıkladı.

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