Rıza Çalımbay: Final niteliğinde olacak

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay: Final niteliğinde olacak

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile oynayacakları maçın final niteliğinde olacağını belirtti.

"DAHA FAZLA ATABİLİRDİK"
Özellikle Fraport TAV Antalyaspor maçında mükemmel oynadıklarını vurgulayan Çalımbay, "İlk 25 dakikada 2 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Bayağı pozisyonlar yakaladık, gayet iyi işler yapmıştık. 25. dakikadan sonra ister istemez geriye çekildi takım, sıkıntı yaşadık. İkinci yarı başlarken Antalyaspor’un her şeyi risk edeceğini biliyorduk. Takım olarak gayet iyi mücadele ettik ve çok ihtiyacımız olan 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ"
Fenerbahçe maçının final niteliğinde olacağını belirten Çalımbay "Her iki takım açısında da final gibi bir maç olacak. Sahamızda oynayacağımız maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz, analizimizi yaptık. Oyuncu arkadaşlarımıza inanıyorum. Çok iyi işler yapacağız, bundan önce yaptığımız gibi. Bu maçı almalıyız ki bundan sonra iki maçımız daha olacak Fenerbahçe ile kupada. O maçlara rahat çıkmamız için lig maçı çok önemli" dedi. (AA)

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