Rıza Çalımbay Galatasaray hedefini açıkladı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Galatasaray'ın stadında maç oynamak çok zor. Puan ya da puanlarla dönmek için bütün gayreti göstereceğiz" dedi.

Rıza Çalımbay Galatasaray hedefini açıkladı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Sözlerine Kasımpaşa'ya 2-1 kaybettikleri maçı değerlendirerek başlayan Rıza Çalımbay, karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak 15'inci dakikadan sonra çok iyi oynadıklarını söyledi. Özellikle ikinci yarıda çok pozisyon yakaladıklarını kaydeden Çalımbay, "Direkten dönen toplarımız oldu. Son paslarda biraz dikkatli olamadık. Şanssız günler yaşıyoruz ve bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bütün bunlara bir son vermek istiyoruz. Bütün gayemiz bu" diye konuştu.
"G.SARAY ÖNEMLİ ANCAK..."
Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Rıza Çalımbay, "Sezona iyi başladılar ve hala da götürüyorlar ligi. Galatasaray'ın stadında maç oynamak çok zordur. Taraftarları inanılmaz şekilde takımla bütünleşiyor. Zor bir hale geliyor orada oynamak. Onun için de çok dikkatli olmamız gerekiyor. 7 tane arkadaşımız kart sınırında. 4 arkadaşımız cezalı. Oyuncu da kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray maçı bizim için önemli ancak diğer maçlar da önemli. İnşallah güzel bir maç olur. Puan ya da puanlarla dönmek için bütün gayreti göstereceğiz" dedi.

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