Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 yendi. İşte mücadelenin müthiş fotoğrafları...

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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 1

Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Başakşehir'i ağırladı. Yeni teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ilk maçında siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.

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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 2

Galibiyeti getiren tek gol, 56. dakikada Jackson Muleka'dan geldi.

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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 3

Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov, yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Zaynutdinov'un yerine dahil olan Ghezzal ise 41. dakikada oyuna girdi, sakatlığı sebebiyle ikinci yarı başında oyundan alındı.

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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 4

İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının tüm fotoğrafları...

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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 5
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 6
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 7
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 8
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 9
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 10
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 11
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 12
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 13
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 14
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 15
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 16
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 17
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 18
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 19
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 20
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 21
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 22
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 23
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 24
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 25
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 26
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 27
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 28
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 29
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 30
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 31
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 32
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 33
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 34
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 35
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 36
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 37
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 38
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 39
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 40
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 41
42/102
Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 42
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 43
44/102
Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 44
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 45
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 46
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 47
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 48
49/102
Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 49
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 50
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 51
52/102
Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 52
53/102
Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 53
54/102
Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 54
55/102
Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 55
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 56
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 57
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 58
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 59
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 60
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 61
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 62
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 63
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 64
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 65
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 66
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 67
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 68
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 69
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 70
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 71
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 72
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 73
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 74
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 75
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 76
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 77
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 78
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 79
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 80
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 81
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 82
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 83
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 84
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 85
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 86
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 87
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 88
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 89
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 90
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 91
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 92
93/102
Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 93
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 94
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 95
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 96
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 97
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 98
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 99
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 100
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 101
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Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar 102
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