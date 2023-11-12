Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar

Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov, yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Zaynutdinov'un yerine dahil olan Ghezzal ise 41. dakikada oyuna girdi, sakatlığı sebebiyle ikinci yarı başında oyundan alındı.