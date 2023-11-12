Rıza Çalımbay ilk maçını kazandı. Sakatlıklar damga vurdu. Beşiktaş Başakşehir maçından müthiş fotoğraflar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 yendi. İşte mücadelenin müthiş fotoğrafları...
Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Başakşehir'i ağırladı. Yeni teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ilk maçında siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.
Galibiyeti getiren tek gol, 56. dakikada Jackson Muleka'dan geldi.
Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov, yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.
Zaynutdinov'un yerine dahil olan Ghezzal ise 41. dakikada oyuna girdi, sakatlığı sebebiyle ikinci yarı başında oyundan alındı.
İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının tüm fotoğrafları...