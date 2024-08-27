Rıza Çalımbay şampiyon olacak takımı açıkladı

Süper Lig’de son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran Rıza Çalımbay gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Geride kalan 3 haftanın ardından deneyimli teknik adam şampiyonluğun en büyük favorisini açıkladı.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI"

En büyük favorinin Beşiktaş olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, "Süper Lig'de 3 hafta geride kaldı. Keskin yorumlar için erken fakat oynanan futbol bize 'Beşiktaş şampiyonluğunun en büyük adayı' diyor. Bu sezon şampiyonluk favorim Beşiktaş. Anadolu'dan da ön plana çıkan takımlar oldu. Önümüzde haftalarda daha net yorumlar yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"NAZİK BİR DİLLE REDDETTİM"

Kendisine gelen teklifler hakkında da konuşan Rıza Çalımbay, "İran'dan 2 takımdan teklif geldi ancak nazik bir dille reddettim. Azerbaycan Milli Takımı ile de adımız anıldı fakat olmadı. Azerbaycan'ı tam olarak anlayamıyorum; Azerbaycan bizim ikinci ülkemiz. Maalesef bizim ülkemizden antrenör düşünmüyorlar. Beşiktaş'ta başarısız olan Santos'u aldılar, çok şaşırdım" sözlerini sarf etti.

Danla Bilic 9 yaş küçük futbolcu sevgilisiyle Cennet'te ortaya çıktı

Amedspor İstanbul'a gidemiyor