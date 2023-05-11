Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe iddiası

Editör: Ufuk Cingöz

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, öğrencilerle söyleşide bir araya gelirken Fenerbahçe maçıyla ilgili iddialı konuştu.

Çalımbay, "24 Mayıs'ta Fenerbahçe ile kupada rövanş maçımız var, bizim için hayati bir maç" dedi.

Deneyimli teknik adam, Sivas'ta bir özel okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşide kırmızı-beyazlı ekibin ligde istediği konumda bulunmadığını açıkladı.

"ÖNCE FENERBAHÇE SONRA FİNAL"

Hem ligde hem Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ettiklerini belirten Çalımbay, "Hedefimiz Türkiye Kupası'nı tekrar kazanmak. 24 Mayıs'ta Fenerbahçe ile kupada rövanş maçımız var, bizim için hayati bir maç. O maçı geçtikten sonra final oynayacağız. Tekrar Türkiye Kupası'nı almak için bütün gayretimizi göstereceğiz." açıklamasında bulundu.

Çalımbay, ligde de kalan maçları kazanmak istediklerine dikkat çekerken, "Ligde gidişatımız istediğimiz gibi değil. Kalan maçlarımızdan ikisini kazandığımız takdirde ligi çok iyi yerde bitireceğiz." dedi.