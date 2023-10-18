Rıza Çalımbay'dan flaş itiraf: Beşiktaş için yaptım

Süper Lig ekibi Sivasspor'dan sezon bittikten sonra ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, Radyospor'a konuştu.

Çalımbay, teknik direktörlük için teklifler geldiğini ancak hocası Şenol Güneş ile yollarını ayıran ve geçici olarak takımı yardımcı antrenör Burak Yılmaz'a emanet eden Beşiktaş'ı beklediğini açıkladı.

Çalımbay şunları söyledi:

"Gaziantep FK, Kayserispor, Pendikspor ve Samsunspor'dan teklif aldım beklemek istediğimi söyledim. İstesem giderdim ancak Beşiktaş'ı bekliyorum inşallah olacağına da inanıyorum. Beşiktaş'tan teklif almadım. Alsam da bunu söylemek olmaz. Hayırlısı olsun."



