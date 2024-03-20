Rıza Kocaoğlu yeni yaşını fit karşıladı. Kim der ki 45..

Özellikle Çukur dizisindeki oldukça başarılı Aliço rolü, Kuzey Güney dizisinde Kuzey’in en yakın arkadaşı Ali rolü ile milyonların zihnine kendi ismini kazıtan Rıza Kocaoğlu 45 yaşına adım attı.
Şu dönem İnci taneleri dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu yeni yaşını kutladığı gönderisini ‘Merhaba Kırkbeş' notu ile paylaştı.
Spor salonunda kaslı vücudunu sergileyen Rıza Kocaoğlu’unun gönderisini on binlerce kullanıcı beğendi.
Kocaoğlu’nun doğum gününü birçok ünlü arkadaşı hikaye paylaşarak kutladı.
2017-2021 yılları arasında Show TV’de yayınlanan Çukur dizisinde Aliço karakterini canlandıran Kocaoğlu, buradaki tiplemesi ile izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı.
Sıkı bir Göztepe taraftarı olan Kocaoğlu şu sıralarda reytingleri ilk günden beri alt üst eden İnci Taneleri dizisinde rol alıyor.