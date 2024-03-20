Rıza Kocaoğlu yeni yaşını fit karşıladı. Kim der ki 45..

Rıza Kocaoğlu yeni yaşını fit karşıladı. Kim der ki 45..
Reyhan Altay Aşan
Rol aldığı Kuzey Güney, Çukur dizileri ile milyonların gönlünde taht kuran Rıza Kocaoğlu 45. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fit vücudu ile kutladı.
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Rıza Kocaoğlu yeni yaşını fit karşıladı. Kim der ki 45.. 1

Özellikle Çukur dizisindeki oldukça başarılı Aliço rolü, Kuzey Güney dizisinde Kuzey’in en yakın arkadaşı Ali rolü ile milyonların zihnine kendi ismini kazıtan Rıza Kocaoğlu 45 yaşına adım attı.

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Rıza Kocaoğlu yeni yaşını fit karşıladı. Kim der ki 45.. 2

Şu dönem İnci taneleri dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu yeni yaşını kutladığı gönderisini ‘Merhaba Kırkbeş' notu ile paylaştı.

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Rıza Kocaoğlu yeni yaşını fit karşıladı. Kim der ki 45.. 3

Spor salonunda kaslı vücudunu sergileyen Rıza Kocaoğlu’unun gönderisini on binlerce kullanıcı beğendi.

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Rıza Kocaoğlu yeni yaşını fit karşıladı. Kim der ki 45.. 4

Kocaoğlu’nun doğum gününü birçok ünlü arkadaşı hikaye paylaşarak kutladı.

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Rıza Kocaoğlu yeni yaşını fit karşıladı. Kim der ki 45.. 5

2017-2021 yılları arasında Show TV’de yayınlanan Çukur dizisinde Aliço karakterini canlandıran Kocaoğlu, buradaki tiplemesi ile izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı.

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Rıza Kocaoğlu yeni yaşını fit karşıladı. Kim der ki 45.. 6

Sıkı bir Göztepe taraftarı olan Kocaoğlu şu sıralarda reytingleri ilk günden beri alt üst eden İnci Taneleri dizisinde rol alıyor.

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Rıza Kocaoğlu yeni yaşını fit karşıladı. Kim der ki 45.. 7
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Rıza Kocaoğlu yeni yaşını fit karşıladı. Kim der ki 45.. 8
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Rıza Kocaoğlu yeni yaşını fit karşıladı. Kim der ki 45.. 9
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Rıza Kocaoğlu yeni yaşını fit karşıladı. Kim der ki 45.. 10
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