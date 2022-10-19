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Rize Kaçkar Devlet Hastanesi akaryakıt satın alacak

Rize Kaçkar Devlet Hastanesi akaryakıt satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 14:28
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Rize Kaçkar Devlet Hastanesi akaryakıt satın alacak

Rize Kaçkar Devlet Hastanesi akaryakıt satın alacak
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Basın İlan’da, “tıbbi sarf malzemesi alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: 24 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sözleşme imzalandıktan 10 gün sonra idarenin ilk talep miktarı ve 3 ay sonra geri kalan ürünler teslim edilmek üzere iki seferde sipariş çekilecektir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 10.11.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

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