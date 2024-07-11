Rize’de 2 kişinin öldüğü ‘kiracı-ev sahibi’ kavgasında karar

Ev sahibi Mücahit Kazancı, teyzesinin evden çıkmasını isteyen Halil İbrahim Ak ve arkadaşlarıyla tartışmaya girdi. Kavgada ekmek bıçağıyla Halil İbrahim Ak, Sedat Semavi Sarı ve Miraç Bakırcı’yı yaralayan Kazancı, olayda Halil İbrahim Ak ve Sedat Semavi Sarı’nın ölümüne neden oldu.

Rize 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu sanık Mücahit Kazancı SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı. Duruşmada, yaralanan Miraç Bakırcı ile hayatını kaybeden Halil İbrahim Ak ve Sedat Semavi Sarı’nın aileleri de hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Mücahit Kazancı’ya Halil İbrahim Ak’a yönelik ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sedat Semavi Sarı’ya yönelik ‘kasten adam öldürme’ suçundan 18 yıl, Miraç Bakırcı’ya yönelik ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 15 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca, olayda adı geçen S.Ç.’ye yönelik ‘silahla tehdit’ suçundan da Kazancı'ya 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, olayda yer alan Kazancı'nın kardeşleri M.E.K. ve S.M.K.'yi de ‘kasten yaralama’ suçundan sırasıyla 100 gün ve 75 gün adli para cezası ile cezalandırdı. S.Ç. ise aynı suçtan 100 gün adli para cezasına çarptırıldı ve hükmün geri bırakılmasına karar verildi.