Rize’de 3 araçlı zincirleme kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA
Rize’de 3 araçlı zincirleme kaza: 1’i ağır 2 yaralı
Rize’de arıza yapan aracını iten sürücüye ve ona çarpan araca başka bir araç çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Rize’de merkez ilçeye bağlı Balıkçılar Köyü’nde Levent Dalmış kontrolündeki araç Karadeniz Sahil Yolu’nda arıza yaptı.

Aracından inen Dalmış, yoldan çıkarmak amacıyla otomobilini itmeye başladı.

Bu esnada yoldan araç ile geçen Yusuf K., yol kenarındaki Dalmış’a ve aracına çarptı.

Ardından Muhammet Ş.C. hakimiyetindeki otomobil ise Yusuf K. kontrolündeki otomobile çarptı.

Zincirleme kaza sonucu Yusuf K. ile Levent Dalmış yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Dalmış’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olaya soruşturma başlatıldı.

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