Rize’de 3 araçlı zincirleme kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Rize’de arıza yapan aracını iten sürücüye ve ona çarpan araca başka bir araç çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.