Rize'de hafif ticari araç, denize uçtu: 2 yaralı

Rize'de bariyerleri aşarak denize düşen hafif ticari araçtaki sürücü Hasan G. ile yanındaki Meliha D., yaralandı.

KAYNAK: DHA
Rize'de hafif ticari araç, denize uçtu: 2 yaralı

Kaza, Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Merdivenli köyü mevkisinde meydana geldi. Hasan G., kullandığı 53 DV 002 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak denize uçtu. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayalıklarda dik şekilde durup, yarısı suya batan araçtaki sürücü Hasan G. ile Meliha D., yaralandı. Meliha D. sıkıştığı yerden, çevredeki balıkçılara tarafından kurtarıldı. Hasan G., Rize Devlet Hastanesi'ne, Meliha D. ise Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

rizede-hafif-ticari-arac-denize-uctu-2-yarali-8577-dhaphoto1-1.jpg

rizede-hafif-ticari-arac-denize-uctu-2-yarali-8577-dhaphoto2-1.jpg

rizede-hafif-ticari-arac-denize-uctu-2-yarali-8577-dhaphoto3-1.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Burcu Binici'den yıllar sonra gelen itiraf. Evliliği yalnızca yedi ay sürmüştü Magazin
Burcu Binici'den yıllar sonra gelen itiraf. Evliliği yalnızca yedi ay sürmüştü
Abdullah ne demek? Abdullah isminin anlamı nedir? Gündem
Abdullah ne demek? Abdullah isminin anlamı nedir?
Taliban heyeti Çin’de uluslararası foruma katılacak Dünya
Taliban heyeti Çin’de uluslararası foruma katılacak
İHA tarafından tespit edilen 25 kaçak göçmen yakalandı Gündem
İHA tarafından tespit edilen 25 kaçak göçmen yakalandı
Kongo'da tekne kazası: 30 ölü, 167 kayıp Dünya
Kongo'da tekne kazası: 30 ölü, 167 kayıp
İç Anadolu’nun medeniyeti gün yüzüne çıkarılıyor Kültür Sanat
İç Anadolu’nun medeniyeti gün yüzüne çıkarılıyor
Afra ne demek? Afra isminin anlamı nedir? Gündem
Afra ne demek? Afra isminin anlamı nedir?