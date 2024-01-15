Rize’de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kaynak: Haber Merkezi
Rize’de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Rize'de direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, çay tarlasına yuvarlandı. Mehmet Kaşlıoğlu (85) olay yerinde hayatını kaybetti.

Rize'de Beştepe köyünde meydana gelen olayda, şehir merkezinde seyir halinde olan Mehmet Kaşlıoğlu'nun kullandığı hafif ticari araç, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarındaki çay tarlasına yuvarlandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, araç içeresindeki sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet Kaşlıoğlu’nun cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası halatlarla yola çekilerek otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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