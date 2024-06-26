Rize'de Karadeniz fıkrası gibi olay: Bisikleti banka kapısına kilitleyip gitti içeridekiler mahsur kaldı

Rize'nin Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankada yaşananlar herkesi güldürdü.

Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş, bankanın kapısına bisikletini kilitleyip oradan uzaklaştı. O sırada bankanın içerisinde bulunan vatandaşlar kapıyı açamadıkları için içeride kaldı. Olay sırasında dışarıda bulunan Hasan Kolay isimli bir vatandaş, olayı fark edip kayıt almaya başladı.

Kolay, kayıt sırasında, bu olayların sadece Rize'de yaşanabileceğini, kendisinin de Rize'den başka bir yerde yaşamayacağını söyledi. İçeride kalanlar, dışarıda bulunan vatandaşların da yardımıyla çıkarıldı.

"BİZİM RİZE'DE YAŞAM ŞEKLİMİZ FIKRA GİBİDİR"

Rize'de bu tür olayların yaşanabildiğini söyleyen Hasan Kolay, “Biz bu ağacın altında tesadüfen çay içiyorduk. Benim yüzüm bankaya doğruydu. Bizim bir kardeşimiz vardı bankanın kapısını hafifçe araladı. Tam açılmıyordu. Bankanın kapısına bir adam bisikletini kilitledi. Dışarı çıkmak istiyor fakat dışarı çıkamadılar. Adam bisikletini sağlama alıp çekip gitmiş oradan. Müşteri olarak tanıdığımız biri vardı. Dışarı çıkmak istiyordu. Biz de oraya yöneldik. Burası Rize bize bu olay normal geldi. Dışarıda bir yerde bulunanlara farklı gelir. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Ben de önce bu olayı görüntülemek istedim. Bizim buralarda yaşanan olayları millete gösterelim dedik. Bankanın kapısından insanları çıkarmaya çalıştık. Bayağı bir bekledik ama adam gelmedi. İlerleyen saatlerde gelmiştir. Rize'nin dışındaki dostlarımız aradı. Çok gülenler de oldu. Tepkiler güzel oldu. Bizim Rize'de yaşam şeklimiz fıkra gibidir. Bu da bir rastlantıdır. Biz fıkraları çok sevmeyiz, fıkra gibi yaşarız" dedi.