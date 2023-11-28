Rize'de minibüs ve otomobil birbirine girdi; 2'si ağır 4 yaralı

Rize'de minibüsle otobüs çarpıştı. Yaşanan kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rize'de minibüs ve otomobil birbirine girdi; 2'si ağır 4 yaralı

Saat 16.30 sıralarında Çayeli ilçesi Karadeniz Sahil Yolu otogar mevkinde meydana gelen kazada, Artvin’den Rize istikametine seyreden Alaeddin Aksoy(63) idaresindeki 53 AS 050 plakalı minibüse, aynı istikamette seyreden Musa Yıldırım(25) idaresindeki 35 GC 4201 plakalı otomobil çaptı.

Kazanın şiddeti ile minibüs yan yatarken, otomobil ise bariyerlere çarptı. Kazada minibüs ve otomobil sürücüleriyle birlikte otomobildeki Burak Vural ile Yasin Ünal yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Yaralılardan Musa Yıldırım ile Alaeddin Aksoy’un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yolcu konumundaki diğer iki yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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