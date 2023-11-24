Rize’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Rize’de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Rize’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, Rize’nin fındıklı ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nda Artvin istikametinden Rize istikametine giden yolda meydana geldi. M.O. idaresindeki 52 AP 200 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hafize Döne’ye (75) çarptı.

aw084160-03.jpgOlayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri Döne’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

aw084160-04.jpgDöne’nin naaşı cenaze arabasına konularak adli tıpa getirildi. Sürücü M.O. ise olay yerinde gözaltına alındı.

aw084160-05.jpgBir süre kontrollü bir şekilde tek şeritten devam trafik olay yerine gelen savcının incelmesinin ardından temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Erdoğan Öğretmenler Günü'nde konuştu. 'En düşük öğretmen maaşı 23 bin 900 liraya dayandı. Nereden nereye' Gündem
Erdoğan Öğretmenler Günü'nde konuştu. 'En düşük öğretmen maaşı 23 bin 900 liraya dayandı. Nereden nereye'
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün yasaklandı Yaşam
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün yasaklandı
İsrail'in ateşkes sonrası Gazze planı belli oldu Gündem
İsrail'in ateşkes sonrası Gazze planı belli oldu
"Suriyeli eşimi Türk vatandaşı yaptım. Hadi bizi gönderdin de görelim" dedi gündem oldu Gündem
"Suriyeli eşimi Türk vatandaşı yaptım. Hadi bizi gönderdin de görelim" dedi gündem oldu
Küçük kardeşinin ayakları çamur olmasın diye sırtında taşıdı Gündem
Küçük kardeşinin ayakları çamur olmasın diye sırtında taşıdı
Irak’ın kuzeyine hava harekatı. 17 hedef imha edildi Gündem
Irak’ın kuzeyine hava harekatı. 17 hedef imha edildi
Hasan Arat'tan flaş sözler: Giden şampiyonluğun hesabını veremeyenler birden ortaya çıktı Spor
Hasan Arat'tan flaş sözler: Giden şampiyonluğun hesabını veremeyenler birden ortaya çıktı