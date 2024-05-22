Rize'de trafikte yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Minibüs sürücüsü H.G. (65) ile hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu (70) birbirlerine tabancayla ateş açtı. Olayda Sofu hayatını kaybederken, H.G. yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şairler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, minibüs sürücüsü H.G. ile hafif ticari araç sürücüsü Ömer Sofu arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü de tabancalarını çıkararak birbirine ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Ömer Sofu, aracının içinde ağır yaralanırken, H.G. omuzundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ömer Sofu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı H.G. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak polis gözetiminde tedavi altına alındı.

Ömer Sofu’nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.