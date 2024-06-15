Fethiye Ölüdeniz’de paraşütçü denize düştü

Fethiye Ölüdeniz Babadağ’dan single atlayış gerçekleştiren bir paraşütçü, iniş sırasında paraşütünde yaşadığı teknik sorun nedeniyle denize düştü. Olay sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Ölüdeniz sahil kıyısına özel bir hastaneye ait ambulans yönlendirildi.

112 ATV ekibinden alınan bilgiye göre, paraşütçü iniş sırasında paraşüt iplerine dolanarak açık denize düştü. İhbarın ardından hızlıca harekete geçen kurtarma ekipleri, olay yerine intikal ederek paraşütçüyü kurtarmak için gerekli müdahaleyi yaptı. İplere dolanmış halde denize düşen paraşütçü, kısa sürede kurtarılarak ambulansa taşındı.