Annesi ölen oğlağı bebek gibi biberonla besleyip büyütüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Faruk Kemal Temiz ve ailesi, annesi ölen 3 aylık oğlak Bulut’u sahiplendi. Bebek gibi özenle baktıkları Bulut, artık ailenin bir parçası haline geldi. Temiz ailesi, Bulut'u altını bezleyip biberonla besliyor, tıpkı bir bebek gibi ilgileniyor.

Faruk Kemal Temiz, oğlağın bakımını titizlikle yaptıklarını belirterek, "Bulut, annesi öldükten sonra bize emanet kaldı. Onu kendi evladımız gibi benimsedik. Altını bezliyoruz ve biberonla besliyoruz. İsmini çağırdığımızda koşarak gelip boynumuza yaslanıyor. Gittiğimiz her yere götürüyoruz. Suyu bile biberonla içer, normal cinsleri gibi kaptan içmez," dedi.