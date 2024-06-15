Annesi ölen oğlağı bebek gibi biberonla besleyip büyütüyor

Kaynak: İHA
Annesi ölen oğlağı bebek gibi biberonla besleyip büyütüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde bir aile, annesi ölen 3 aylık oğlak Bulut'u sahiplendi. Bebek gibi altını bezleyip biberonla besleyen aile, oğlağı kendi çocuklarından ayırmıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Faruk Kemal Temiz ve ailesi, annesi ölen 3 aylık oğlak Bulut’u sahiplendi. Bebek gibi özenle baktıkları Bulut, artık ailenin bir parçası haline geldi. Temiz ailesi, Bulut'u altını bezleyip biberonla besliyor, tıpkı bir bebek gibi ilgileniyor.

Faruk Kemal Temiz, oğlağın bakımını titizlikle yaptıklarını belirterek, "Bulut, annesi öldükten sonra bize emanet kaldı. Onu kendi evladımız gibi benimsedik. Altını bezliyoruz ve biberonla besliyoruz. İsmini çağırdığımızda koşarak gelip boynumuza yaslanıyor. Gittiğimiz her yere götürüyoruz. Suyu bile biberonla içer, normal cinsleri gibi kaptan içmez," dedi.

Son Haberler
Bayramda bunu yapana 4 bin 810 TL ceza kesilecek Ekonomi
Bayramda bunu yapana 4 bin 810 TL ceza kesilecek
Arnavutluk tarihe geçtiği maçı kaybetti Spor
Arnavutluk tarihe geçtiği maçı kaybetti
Ayı ile antrenman yapan iki adamın videosu sosyal medyada viral oldu Video
Ayı ile antrenman yapan iki adamın videosu sosyal medyada viral oldu
Sayın Ömer Çelik haklı Yazarlar
Sayın Ömer Çelik haklı
UCM’ye neden dava açmadınız Erdoğan? Yazarlar
UCM’ye neden dava açmadınız Erdoğan?
Akşener’in koşusu Bahçeli’nin yüzüğü Yazarlar
Akşener’in koşusu Bahçeli’nin yüzüğü
Teşekkür Yazısı Yazarlar
Teşekkür Yazısı