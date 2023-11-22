Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Rize'de polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yürütülen çalışmalar kıs kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 6 şahısın araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam ağırlığı 216,31 gram olan esrar maddesi ve 2 parça halinde toplam ağırlığı 98,86 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 1 adet kök kenevir maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılarak R.Y. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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