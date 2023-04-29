Rize'deki trafik kazasında biri polis 2 kişi yaralandı

Rize'de otomobilin trafik polisi aracına çarpması sonucu yaralanan biri polis 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Rize'deki trafik kazasında biri polis 2 kişi yaralandı

Ramazan Kambur idaresindeki 34 ESB 782 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, Karadeniz Sahil Yolu Rize geçişinde yol kontrolü sağlayan Onur Ongül yönetimindeki 53 A 0318 plakalı polis aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle polis aracı refüje çıktı.

Kazada yaralanan sürücüler Kambur ve Ongül, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. (AA)

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