Rize'nin yeni valisi İhsan Selim Baydaş görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Rize Valiliğine atanan İhsan Selim Baydaş, Rize Valiliği’nde tören ile karşılandı.

KAYNAK: İHA
Rize'nin yeni valisi İhsan Selim Baydaş görevine başladı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Rize Valisi olarak atanan İhsan Selim Baydaş, valilik binası önünde tören ile karşılandı.

Baydaş’ı Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurumu yöneticilerinin yanı sıra STK ve siyasi parti temsilcileri karşıladı. Görevi devreden Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Vali Baydaş’a çiçek taktim etti. Rize Valiliği Hatıra Defteri’ni imzalayan Baydaş sonrasında yaptığı açıklamada, 9 yıl önce Rize’nin Güneysu ilçesinde kaymakam olarak görev yaptığını hatırlatarak şehrin ihtiyaçlarını, imkan ve kabiliyetlerini bildiğinin altını çizdi.

Şehre adapte olma süresi gibi bir zamanın olmadığını kaydeden Vali Baydaş “Şehre bir yönetici geldiğinde hele de bir vali atandığında şehri tanıması, meselelerine vakıf olması imkân ve kapasiteyi görmesi açısından biraz zaman geçmesi beklenir. Benim böyle bir mehlimin olmadığının farkındayım. Şehri tanıyan, ihtiyaçlarını bilen imkân ve kabiliyetlerinin farkında olan bir idareci olarak süratle, hiç durmaksızın işe koyulacağımızın bilinmesini isterim” dedi.

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Şehrin her meselesinin kendi meselesi olduğunun altını çizen Baydaş konuşmasının devamında “Çalıştıkça göreceksiniz ki, eğitime dair her mesele ana gündemimiz olacak, kültür ve turizm alanındaki faaliyetlere özel ilgi gösterecek, üretim, istihdam ve tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine özellikle çay ve çay tarımına dair her meseleye zihin yoracak ve emek vereceğiz. 5 yıl çalıştığım Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığımdan ve hemşehrimiz, mevcut Bakanımız Osman Aşkın Bak’tan alacağımız güç, destek ve heyecanla; gençlik ve spor odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Şehrimizin gururu Rizesporumuz başta olmak üzere her spor faaliyeti ve her spor branşı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemiz ve tüm eğitim ve gençlik faaliyetleri ilgi alanımızda ve himayemizde olacaktır. Hülasa şehrin her meselesi meselemiz, kıymetli hemşehrilerimin her talebi gündemimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

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