Rizespor transferden son anda vazgeçti

Süper Lig'in yeni Rizespor anlaşmaya varıldığını açıkladığı Adil Demirbağ transferinden yaşanan sorunlar nedeniyle vazgeçti.

Rizespor transferden son anda vazgeçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rizespor daha önce anlaştığını duyurduğu Konyasporlu stoper Adil Demirbağ'ın transferinden vazgeçildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor kulübü ve futbolcu ile vardığımız anlaşma sonrası görüşmelere başlayıp mutabakat sağladığımız ve ardından Ankara’ya giderek sağlık kontrolünü tamamlayıp resmi imza aşamasına geçtiğimiz Adil Demirbağ transferi yaşanan sorunlar nedeniyle iptal olmuştur” ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI
25 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon forma giydiği Konyaspor’da 32 maça çıkarken bu maçlarda gol veya asist kaydedemedi.

konyaspor-adil-demirbag-aa-1931608.jpg

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Özlem Tekin ortaya çıktı. Çiftliğine kilit vurup sırra kadem basmıştı Magazin
Özlem Tekin ortaya çıktı. Çiftliğine kilit vurup sırra kadem basmıştı
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü Ekonomi
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Beşiktaş ve Tirana yöneticileri dostluk yemeğinde Spor
Beşiktaş ve Tirana yöneticileri dostluk yemeğinde
Tanju Özcan’dan "HDP'ye yarım kilo kına gönderdiniz mi?” sorusuna dikkat çeken cevap Siyaset
Tanju Özcan’dan "HDP'ye yarım kilo kına gönderdiniz mi?” sorusuna dikkat çeken cevap
İçişleri Bakanı'nından açıklama: 50 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı Güncel
İçişleri Bakanı'nından açıklama: 50 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
Türk mitolojisinde kutsal geyik Güncel
Türk mitolojisinde kutsal geyik
Fenerbahçe'den SPK'ya transfer şikayeti Spor
Fenerbahçe'den SPK'ya transfer şikayeti