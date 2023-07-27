Rizespor transferden son anda vazgeçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rizespor daha önce anlaştığını duyurduğu Konyasporlu stoper Adil Demirbağ'ın transferinden vazgeçildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor kulübü ve futbolcu ile vardığımız anlaşma sonrası görüşmelere başlayıp mutabakat sağladığımız ve ardından Ankara’ya giderek sağlık kontrolünü tamamlayıp resmi imza aşamasına geçtiğimiz Adil Demirbağ transferi yaşanan sorunlar nedeniyle iptal olmuştur” ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

25 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon forma giydiği Konyaspor’da 32 maça çıkarken bu maçlarda gol veya asist kaydedemedi.