Rizespor'a Brezilyalı golcü

Rizespor Botafogo'da forma giyen Gustavo Sauer'i 1 yıllığına kiraladı.

Rizespor'a Brezilyalı golcü

Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor’a 2-1 mağlup olan Rizespor Brezilyalı santrafor Gustavo Sauer'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada “Çaykur Rizespor'umuz Brezilya Serie A takımı Botafogo'da forma giyen Gustavo Sauer'i kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen 30 yaşındaki Brezilya forvet oyuncu Gustavo Sauer, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı” ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI
30 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon Botafogo’da çıktığı 27 maçta 7 gol 3 asist kaydetti.

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