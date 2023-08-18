Rizespor'a Brezilyalı golcü

Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor’a 2-1 mağlup olan Rizespor Brezilyalı santrafor Gustavo Sauer'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada “Çaykur Rizespor'umuz Brezilya Serie A takımı Botafogo'da forma giyen Gustavo Sauer'i kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen 30 yaşındaki Brezilya forvet oyuncu Gustavo Sauer, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı” ifadelerine yer verildi.
PERFORMANSI
30 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon Botafogo’da çıktığı 27 maçta 7 gol 3 asist kaydetti.