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Rize'yi kar vurdu 

Rize'de ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Yağışlardan önce kuraklık uyarısı yapılmıştı. 

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 06:46
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Rize'yi kar vurdu 

Rize'yi kar vurdu 
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İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Rize'de kar uyarısının ardından dün gece kentte kar yağışı başladı. Bu akşam il merkezi ve ilçelerde etkisini arttıran kar yağışının bugün de etkili olması bekleniyor. 

Yağmurun başkenti Rize'de yağmur ve kar yağmaması üzerine azalan su kaynaklarından ötürü Rize Belediyesi kuraklık uyarısında bulunmuştu. Belediye tarafından yapılan uyarıda, "İlimizde ve genelde ülkemizde ve dünyada meydana gelen iklim değişikliği sonucunda mevsimsel yağışların azaldığı görülmektedir. Bu yağış azlığına bağlı olarak su kaynaklarımızda da ciddi düşüşler meydana gelmiştir" denilmişti.

Uyarıda ayrıca "Son zamanlarda yağışların azlığı ve kar yağışı ile birlikte don olaylarının yaşanmasıyla azalan su kaynakları, şehrimizin talebi olan su ihtiyacını karşılayamamaktadır. Belediye içme suyu şebekelerinde teknik olarak bir arıza olmayıp, su kesintilerinin nedeni yağışların azlığı ve don olaylarının varlığıdır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan suyu tasarruflu kullanmalarını rica etmekteyiz" ifadelerine yer verilmişti.

 

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