Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski'nin adı ara transfer dönemi için Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı-lacivertlilerin, Polonyalı santraforun menajeriyle görüştüğü ve anlaşma yolları aradığı iddia edilmişken, bu konu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

ROBERT LEWANDOWSKI FENERBAHÇE'YE KAPILARINI ŞİMDİLİK KAPATTI

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Robert Lewandowski, devre arasında Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor. Haberde, Lewandowski'nin sezon sonunda emekli olmak gibi bir düşüncesinin de olmadığı belirtildi.

Ayrıca bugün İspanyol basınında çıkan bazı haberlere göre; Robert Lewandowski, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye haber göndererek, sezon sonunda yeniden görüşebileceklerini söylediği iddia edildi.