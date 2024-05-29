Robotların hizmet verdiği kahve zinciri

Sena Özkan
Robotların hizmet verdiği kahve zinciri

Güney Kore’nin teknoloji devi Naver, hizmetçi robotlarla donatılmış geleceğin Starbucks'ını inşa etti. 100 robot, maaş derdi olmadan müşterilere hizmet veriyor. Bu yenilik, robotların yaygınlaşmasına sebep olur mu henüz bilinmiyor.

Güney Kore'nin teknoloji devi Naver, tam anlamıyla geleceğin Starbucks'ını inşa etti ve bu yenilik, geleneksel kafeleri bir adım öteye taşıdı. Bu özel Starbucks'ı diğerlerinden ayıran en önemli özellik, müşterilere hizmet veren tam 100 hizmetçi robot. Artık maaş ödeme derdi olmayan bu robotlar, yüksek verimlilikle çalışarak kahve severlere hizmet sunuyor.

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Naver, robot araştırmalarını üç ana alanda yoğunlaştırmış durumda: servis robotlarının yaygınlaşması, insanlar ve robotlar arasında doğal etkileşim ve robotlar için yapay zeka geliştirilmesi. Bu kapsamda geliştirilen ARC platformu, Starbucks için hizmet eden bu robotların yüksek hassasiyetli veriler ve öncü algoritmalar kullanarak insanlarla sorunsuz bir şekilde bir arada çalışmasını sağlıyor.

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Bu inovatif Starbucks şubesi, müşterilere robotların yardımıyla hızlı ve etkili bir hizmet sunarak kahve deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. Müşteriler, robotların kusursuz hareketleri ve hızlı servisiyle şaşırtıcı bir deneyim yaşarken, Naver’ın robotik ve yapay zeka alanındaki yenilikçi çalışmaları sayesinde geleceğin kafe konseptine bir adım daha yaklaşıyorlar.

Naver’ın bu projesi, robotların günlük hayatta daha fazla yer alacağı bir geleceği işaret ediyor ve teknoloji ile hizmet sektörünün birleşiminin neler başarabileceğini gözler önüne seriyor. Gelecekte bu tür yeniliklerin artması ve robotların hayatımızda daha fazla yer bulması bekleniyor.

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