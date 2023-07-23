Rodos'tan yangınlar nedeniyle 19 bin kişi tahliye edildi

Rodos Adası'nda 6 gün önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, dün gece 19 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Rodos'tan yangınlar nedeniyle 19 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan İklim Bakanlığınca yapılan açıklamada, "bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu belirtildi.

16 bin kişinin karadan, 3 binin de denizden tahliye edildiği aktarılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, solunum problemleri yaşayan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yetkililer, Orta ve Güney Yunanistan'ın tüm doğu kesiminde, Eğriboz ve Rodos adalarında yangın çıkma riskini en yüksek kategori olan 5'e çıkardı.

Başlangıçta Ada'nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı.

Ada'nın bazı bölgelerinde telefon bağlantısı kesildiği için tahliye çalışmaları güçlükle yapılmıştı.

Yunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalıştığı kaydedilmişti.

Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri dokuz kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina’ya ulaşmıştı.

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